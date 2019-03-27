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В аэропорту "Полтава" выполнили первый международный рейс

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В аэропорту "Полтава" выполнили первый международный рейс
09:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины: В египетский Шарм-эль-Шейх на берегу Красного моря вылетел Boeing 737-700 со 149 пассажирами на борту.

Из Полтавы вылетел Boeing 737-700 в египетский Шарм-эль-Шейх на берегу Красного моря со 149 пассажирами на борту.

Это первый международный рейс из аэропорта Полтавы, написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Из аэропорта Полтавы вылетел первый международный рейс новой украинской авиакомпании SkyUp. Аэропорт не работал более 15 лет ... Сейчас полноценно функционирует", – написал министр.

Самолет в Египет был загружен на 100%. Среди пассажиров были люди и из других городов. Свой выбор они объясняли доступной ценой и комфортностью.

На первом этапе чартерные рейсы Полтава – Шарм-эль-Шейх будут выполняться один раз в неделю по вторникам, а с 3 июня – два раза в неделю по понедельникам и четвергам.

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С 2 мая SkyUp в партнерстве с Join UP! запустит второе чартерное направление из Полтавы – на турецкий курорт Анталию. В первые недели рейсы будут осуществляться по четвергам, а с начала июня – по четвергам и субботам.

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Полтава, Шарм-эль-Шейх, Boeing 737-700, SkyUp, Аэропорт Полтава.
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