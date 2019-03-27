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Наев обратился к российским наемникам: Это не военные, а мародеры и преступники

Наев обратился к российским наемникам: Это не военные, а мародеры и преступники
11:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев назвал преступниками российских военных, которые обстреливают мирные населенные пункты и их жителей.

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью заявил, что те российские военные, кто исподтишка переоделись в форму, которую носят наемники 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск и обстреливают мирные населенные пункты, женщин, детей, стариков, – не имеют права называться военными.

По словам Наева, с такими российскими военными, которые принимают непосредственное участие в российской агрессии против Украины, каждый день ведется "разговор языком украинского оружия". Он подчеркнул, что этот язык оккупанты "очень хорошо понимают".

По словам командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта,  быть военным – это значит иметь честь, совесть... мужество. Быть готовым защищать свою родную землю до последнего вздоха. При этом, Наев отметил, что те, кто жаждут чужой, мирной земли не военные, а мародеры и преступники.

Отмечается, что таким образом Наев отреагировал на просьбу журналиста сформулировать свое обращение к российским военным, которые воюют на Донбассе.

Напомним, на территории Луганской области, оккупированной пророссийскими боевиками, в направлении беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия стреляли из крупнокалиберного пулемета. Отмечается, что  20 марта, в 16:30, беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия пролетал над районом примерно в 3 км к юго-востоку от населенного пункта Долгое (неподконтрольный правительству, в 22 км к юго-западу от Луганска), что ориентировочно в 3,5 км к югу от линии соприкосновения.

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Все по теме:

Обстрел, Мирные жители, Российские военные, Ситуация на Донбассе, Сергей Наев, ООС, Мирные поселки.
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