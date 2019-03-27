Обыски в Крыму: ФСБ задержала 10 человек

Новости Украины: Около 10 человек задержаны в ходе обысков у крымских татар в оккупированном Симферополе.

Российские силовики в г.Симферополе (оккупированный полуостров Крым) в ходе обысков в домах крымских татар задержали около 10 человек, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По предварительной информации так называемыми правоохранительными органами в Симферополе уже задержаны 10 человек. Обыски продолжаются, и количество задержанных может увеличиться. Продолжаем следить за ситуацией", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Ранее в этот день заместитель председателя меджлиса крымских татар Ильми Умеров сообщил, что утром в среду, 27 марта, в оккупированном Симферополе российские силовики проводят массовые обыски в домах как минимум 25-ти крымскотатарских семей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Л.Денисова сообщила, что следственные действия проходят, в частности, у Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Эрфана Османова, Азиза Бекирова, Акима Бекирова, Абдульазиза Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Яшара Муединова, Сеитвели Сейтабдиева, Эдема Яячикова.

Российские СМИ со ссылкой на "управление ФСБ России по Крыму" 27 марта 2019 года заявляют, что обыски в оккупированном Крыму проходят в рамках уголовных дел против жителей Крыма, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».

По информации СМИ, обыски проходят в селе Строгоновка Симферопольского района, в микрорайоне Каменка Симферополя, селе Владимировка Белогорского района Крыма.