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Обыски в Крыму: ФСБ задержала 10 человек

Обыски в Крыму: ФСБ задержала 10 человек
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Около 10 человек задержаны в ходе обысков у крымских татар в оккупированном Симферополе.

Российские силовики в г.Симферополе (оккупированный полуостров Крым) в ходе обысков в домах крымских татар задержали около 10 человек, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"По предварительной информации так называемыми правоохранительными органами в Симферополе уже задержаны 10 человек. Обыски продолжаются, и количество задержанных может увеличиться. Продолжаем следить за ситуацией", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Ранее в этот день заместитель председателя меджлиса крымских татар Ильми Умеров сообщил, что утром в среду, 27 марта, в оккупированном Симферополе российские силовики проводят массовые обыски в домах как минимум 25-ти крымскотатарских семей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Л.Денисова сообщила, что следственные действия проходят, в частности, у Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Эрфана Османова, Азиза Бекирова, Акима Бекирова, Абдульазиза Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Яшара Муединова, Сеитвели Сейтабдиева, Эдема Яячикова.

В аннексированном Крыму ФСБ проводит массовые обыски у крымских татар

Российские СМИ со ссылкой на "управление ФСБ России по Крыму" 27 марта 2019 года заявляют, что обыски в оккупированном Крыму проходят в рамках уголовных дел против жителей Крыма, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».

По информации СМИ, обыски проходят в селе Строгоновка Симферопольского района, в микрорайоне Каменка Симферополя, селе Владимировка Белогорского района Крыма.

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Симферополь, Крым, ФСБ, Людмила Денисова, Ильми Умеров, Обыски в Крыму.
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