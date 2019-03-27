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В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом (Фото, видео)

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В Украине разгулялась непогода: какие области засыпало снегом (Фото, видео)
12:41 Сегодня Телеграф Фото: Соцсети

Новости Украины: Сегодня почти на всей территории Украины значительное похолодание, штормовой ветер и осадки в виде дождя и снега.

Для жителей центральных, северных и южных регионов Украины утро 27 марта началось с зимнего "привета" – заснеженными улицами могли "похвастаться" в Киеве, Житомире и Черкассах.

В свою очередь, жители Харькова и Днепра радовались солнечной погода, а вот во Львов зима заглянула лишь ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял. При этом в Карпатах намело сугробы высотой до 160 сантиметров.

Жители Черкасс, которым зима передала "привет", сняли на видео улицы своего города и поделились роликом в социальных сетях.

В Украину ворвется сильный ветер и мокрый снег: синоптики дали "холодный" прогноз погоды

В Киеве также выпал снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.

Фотографиями и видео весеннего снегопада активно делятся жители столицы в соцсетях.

Утром 27 марта в Житомире выпал снег. Осадки были сильными, прохожие были вынуждены открывать зонтики. Снегопад закончился через два часа, снежинки быстро растаяли на дорогах и тротуарах.

При этом в Одессе и области также наблюдался небольшой снегопад, но к утру снег уже растаял. Синоптики предупредили одесситов, что заморозки сохранятся до 31 марта. При этом в Одессе и области также наблюдался небольшой снегопад, но к утру снег уже растаял.

Снег в Одесской области. Видео: Думская

Кроме того,  на 28-29 марта в Одесской области синоптики ожидают похолодания до 3 градусов мороза ночью и 8 тепла днем, 28 марта может пройти небольшой дождь.

Напомним, синоптики прогнозировали 27 марта ненастную погоду с мокрым снегом и порывистым ветром в большинстве областей Украины будет определять холодный воздух и атмосферный фронт, перемещающиеся из Скандинавии.

В западных, северных и центральных областях мокрый снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла. На остальной территории небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°. Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

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