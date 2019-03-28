Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)

Новости Украины: Спасатели в Кропивницком потушили пожар на автостоянке.

В Кропивницком спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на автостоянке, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 27 марта в 20:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре с последующим взрывом на автомобильной стоянке по ул. Киевская в городе Кропивницкий.

"По предварительным данным, произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправочных оборудованием). Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности с последующим возгоранием рядом расположенных 10 легковых автомобилей, 5 грузовых автомобилей и здания бывшей СТО на площади 200 м2." – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду вечером.

"Пожар локализован в 20:55 и в 22:45 – ликвидирован" – отметили в ГСЧС. По словам представителей ГСЧС к тушению пожара привлекались 85 человек личного состава и 19 единиц техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда города Кропивницкий.