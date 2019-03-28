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ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)

ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)
04:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины: В Харькове задержали майора полиции при получении 5000 долларов США.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, задержали майора полиции, старшего оперуполномоченного Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США. Об этом корреспонденту Укринформу рассказал пресс-секретарь ГБР в Полтаве Александр Билка.

"По предварительной информации, полицейский за 5 тысяч долларов США обещал содействовать в решении вопроса о непривлечении харьковчанина к уголовной ответственности за разбой (ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины)", - отметил Билка. По его словам, следователи ГБР задержали майора полиции после получения неправомерной выгоды в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Также следователи ГБР проверяют информацию о причастности к этому преступлению других сотрудников ГУ Нацполіції в Харьковской области", - добавил Билка.

По его словам, задержание происходило при оперативном сопровождении Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Харьковской области: "Процессуальное руководство уголовного производства осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона".

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"Решается вопрос относительно сообщения полицейскому о подозрении в выдубленные уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом) и избрании меры пресечения", - пояснил представитель ГБР. По его словам, в случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

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Полиция, Взятка, ГБР, Майор, Задержан.
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