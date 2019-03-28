Красный Крест доставил на Донбасс 16 грузовиков гумпомощи

Новости Украины: Более 300т гумпомощи для жителей оккупированного Донбасса от МККК проследовали через КПВВ "Новотроицкое".

Через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовало 16 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста общим весом 305,2 тонны, сообщает в четверг утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые наборы, строительные материалы, канцелярские принадлежности, оргтехника и комплектующие материалы, лекарственные препараты, товары медицинского назначения, корм для домашних животных", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Ранее стало известно, что миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям оккупированной части Донбасса 140 тонн гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что ООН создала фонд гуманитарной помощи для жителей Донбасса.