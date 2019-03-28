Безопасность, метро и троллейбусы: ЕИБ планирует инвестировать в Харьков

Новости Украины: ЕИБ выделит на реализацию проекта "Безопасный город" в Харькове EUR 21 млн.

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов и старший специалист департамента транспорта Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Иштван Хайцингер обсудили участие ЕИБ в создании системы "Безопасный город".

"В ходе встречи стороны договорились, что на реализацию проекта "Безопасный город" ЕИБ выделит Харькову EUR 21 млн", - сообщает пресс-служба Харьковской горсовета в четверг.

Кроме того, И.Терехов и И.Хайцингер обсудили совместные проекты, которые уже реализуются городской властью совместно с ЕИБ. В их числе строительство двух новых станций метро в сторону аэропорта и электродепо на Алексеевке, а также закупка новых современных вагонов для метрополитена (ЕИБ выделяет на эти проекты EUR 160 млн).

Кроме того, за кредитные средства ЕИБ (EUR 10 млн) планируется закупка новых троллейбусов. По словам И.Терехова, этот проект находится на завершающей стадии согласования в Министерстве финансов Украины, и новый подвижной состав для КП "Троллейбусное депо №3" планируется закупить в январе следующего года.

Как сообщалось, внедрение в Харькове системы "Безопасный город" предполагает установку камер видеонаблюдения по всему городу, в том числе и на дорогах, а также строительство Ситуационного центра в районе аэропорта, где будут работать все службы, в том числе ГСЧС, полиция, "скорая помощь", коммунальные предприятия, "Харьковгоргаз" и пр. Начать строительство центра планируется в 2020 году.