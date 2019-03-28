НВФ 28 марта 4 раза нарушали "тишину" на Донбассе

Новости Украины: Российские незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушали тишину на Донбассе.

Российские вооруженные формирования в четверг, 28 марта, четыре раза осуществляли обстрелы позиций ВСУ, в результате чего ни один военнослужащий не получил ранений, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Согласно их информации, только в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было осуществлено три обстрела по позициям украинских военных. Оккупанты Донбасса дважды стреляли из подствольных гранатометов недалеко от Авдеевки, а также из оружия крупного калибра около села Лебединское.

Кроме этого, вблизи населенного пункта Крымское в зоне ответственности группировки «Север» боевики обстреляли позиции украинских военные из минометов калибра 82мм.

Согласно информации штаба ООО, украинские военные дали адекватный ответ огнем на провокации НВФ, сейчас проводится уточнение потерь противника. Ситуация в зоне ООС находится под контролем ВСУ.