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На Харьковщине СБУ задержала двух полицейских на взятке (Фото и видео)

На Харьковщине СБУ задержала двух полицейских на взятке (Фото и видео)
05:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины: СБУ задержали двух полицейских при получении взятки в размере 7 тысяч долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона задержали на получении неправомерной выгоды двух оперуполномоченных одного из райотделов полиции города.

"Оперативники спецслужбы установили, что майор и старший лейтенант полиции требовали у местного жителя 7 тыс.долл. За эту сумму полицейские обещали "решить вопрос" о непривлечении к уголовной ответственности за выявленные факты хранения и сбыта наркотических средств. Злоумышленники также обещали в дальнейшем "закрывать глаза" на его деятельность в сфере наркобизнеса", - сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали полицейских в жилом массиве Харькова в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения всей суммы взятки.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, и избрание им меры пресечения.

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СБУ, Харьков, Полиция, Взятка, Харьковщина.
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