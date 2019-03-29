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Под Одессой ребенок умер во время операции по удалению аденоидов

Под Одессой ребенок умер во время операции по удалению аденоидов
07:53 Сегодня Телеграф od.npu.gov.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины: В городе Подольске Одесской области во время проведения операции по удалению аденоидов умер 8-летний мальчик.

В Подольске Одесской обл. в хирургическом отделении больницы после проведения операции по удалению аденоидов, не выходя из анестезионного состояния, умер 8-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Одесской обл.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, опрошенный медицинский персонал и родственники мальчика.

В рамках производства назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти ребенка.

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"Смерть ребенка – это страшная трагедия. Я, прежде всего, как человек, выражаю искренние соболезнования семье умершего. Однако прошу не делать преждевременных выводов относительно виновников этой трагедии. Уверяю, что полиция обеспечит всестороннее, объективное и беспристрастное расследование этого дела",- прокомментировал событие начальник Подольского ОП Николай Песчанский.

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Одесская область, Нацполиция, 8-летний мальчик, Удаление аденоидов.
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