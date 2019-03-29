Во Львове 12 спасателей доставали девушку, попавшую под колеса автобуса

Новости Украины: Во Львове 12 спасателей с помощью спецтехники вытащили 16-летнюю девушку-пешехода из-под колес маршрутного автобуса, у нее травмы различной степени тяжести.

Во Львове в четверг, 28 марта в 20:21 вечера на ул. Кульпарковской водитель маршрутного автобуса "Эталон" совершил наезд на 16-летнюю девушку-пешехода.

По словам пресс-секретаря Нацполиции области Светланы Добровольской, сначала девушку задел автомобиль Suzuki, от удара легковушки она попала под колеса маршрутного автобуса №118 "Эталон". Пострадавшей оказалась несовершеннолетняя жительница Николаевского района Львовщины. Известно, что девушку с травмами различной степени тяжести госпитализированы в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения Львова, которые с помощью гидравлического домкрата и пневматических подушек подняли автобус и деблокировали пострадавшую. Отмечается, что всего к спасению пострадавшей привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Сообщается, что на данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, сильный гололед в Киеве после неожиданного снегопада стал причиной массовой аварии: в ночь на 28 марта на Бориспольской трассе за небольшой промежуток времени столкнулись более 20 автомобилей. Пострадали как легковушки, так и грузовые автомобили. На небольшом участке трассы машины были разбросаны фактически по всей дороге. Несколько автомобилей улетели в отбойник.