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Вероятно бешеная собака в Николаеве покусала 5 человек

Вероятно бешеная собака в Николаеве покусала 5 человек
16:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Николаевская собака сорвалась на пятерых человек и нанесла им травмы, все обратились за помощью к медикам.

Собака в Николаеве покусала пятерых человек, из них двое госпитализированы в больнице, сообщает пресс-служба Николаевской обгорадминистрации со ссылкой на местное Управление здравоохранение.

Согласно их информации, инцидент произошел в районе пересечения улицы Театральной и проспекта Мира около Николаевского областного онкологического диспансера. Все пятеро пострадавших экстренно обратились за помощью к медикам.

Три человека были отправлены на амбулаторное лечение с последующим присмотром семейного врача. Двое из них находятся в больнице скорой помощи города.

Агрессивная собака была отловлена и помещена под наблюдение из-за подозрения на бешенство.

Напомним, скончалась собака, которая считалась самой уродливой в Великобритании.

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Николаев, Собака, Бешеная собака, Покусала собака.
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