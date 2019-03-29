Вероятно бешеная собака в Николаеве покусала 5 человек

Новости Украины: Николаевская собака сорвалась на пятерых человек и нанесла им травмы, все обратились за помощью к медикам.

Собака в Николаеве покусала пятерых человек, из них двое госпитализированы в больнице, сообщает пресс-служба Николаевской обгорадминистрации со ссылкой на местное Управление здравоохранение.

Согласно их информации, инцидент произошел в районе пересечения улицы Театральной и проспекта Мира около Николаевского областного онкологического диспансера. Все пятеро пострадавших экстренно обратились за помощью к медикам.

Три человека были отправлены на амбулаторное лечение с последующим присмотром семейного врача. Двое из них находятся в больнице скорой помощи города.

Агрессивная собака была отловлена и помещена под наблюдение из-за подозрения на бешенство.

Напомним, скончалась собака, которая считалась самой уродливой в Великобритании.