РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ

Новости Украины: СБУ предупредила хакерскую атаку на украинские информационно-телекоммуникационные объекты.

Сотрудники ситуационного центра обеспечения кибербезопасности ДКИБ СБУ пресекли попытку хакерской группировки, подконтрольного российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки ориентированной на популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины.

Специалисты спецслужбы установили, что исполнители на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную Интернет-инфраструктуру, насчитывает несколько десятков доменов, которые по своему названию совпадают или похожи на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний.

Новые доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских Интернет-провайдеров, а учетные записи, используемые для их регистрации, ранее применялись для кибератак на подержанный сектор в течение прошлого года.

В частности, с их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ.

Замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия накануне проведения выборов Президента Украины.

Понимая, что противодействие современным кибератакам и нейтрализация киберугроз национальной безопасности могут быть эффективными только при условии сотрудничества с гражданским обществом и бизнесом. Поэтому ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ поинформовав всех, против кого потенциально было направлено кибератаке, для обеспечения возможности заблаговременного реагирования в случае попыток реальных атак.

Для сохранения имиджа этих СМИ и организаций СБУ не публикует полный список доменов обнаруженной уголовного инфраструктуры.