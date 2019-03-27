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СБУ выдворила российскую пропагандистку Бондарь

СБУ выдворила российскую пропагандистку Бондарь
22:16 Ср, 27 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Из Украины выдворили российскую журналистку Маргариту Бондарь издания "Украина.ру".

По материалам Службы безопасности Украины Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении из страны российской журналистки Маргариты Бондарь.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«За нарушение миграционного законодательства Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в течение 2018 года Бондарь по заказу российского пропагандистского издания «Украина.ру», входящего в холдинг «рупора Кремля» Дмитрия Киселева, «систематически распространяла в сети Интернет тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине». В частности, она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействии украинской правоохранительной системы.

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В СБУ добавили, что, согласно экспертному заключению специалистов Министерства культуры Украины, содержание указанных публикаций способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки.

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СБУ, Выдворение, Маргарита Бондарь.
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