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День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены

День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
18:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу.

Один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в пятницу, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Обороняющиеся подразделения адекватным ответом заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 пятницы.

С начала текущих суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, семь раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, выпустив 59 мин калибров 120 и 82 мм.

В частности, из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов они обстреляли позиции Объединенных сил возле с.Широкино, из станковых противотанковых гранатометов – в районе с.Лебединское Волновахского района Донецкой области, из минометов калибра 82 мм - в районе с.Водяное Новоазовского района Донецкой области.

Кроме того, из стрелкового оружия были обстреляны позиции Объединенных сил у пгт Зайцево Горловского горсовета Донецкой области.

Остальные шесть обстрелов пришлись на Попаснянский район Луганской области. Трижды, из минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов, боевики обстреляли украинские позиции в районе с.Троицкое и дважды, из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП, - в районе с.Новоалександровка. Из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов были обстреляны позиции у поселка Золотое-4 (в составе г.Золотое).

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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