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Супруга крымского татарина заявил что ее мужа похитили ФСБ

Супруга крымского татарина заявил что ее мужа похитили ФСБ
00:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Адвокату пропавшего крымского татарина объявили, что он задержан силовиками.

Защите крымского татарина Эдема Яячикова, в доме которого 27 марта силовики проводили обыск, стало известно, что он задержан силовиками. Супруга пропавшего подала в полицию заявление о похищении мужа. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Сегодня, спустя два дня после пропажи Яячикова, адвокату Эдему Семедляеву стало известно о его задержании. Однако местонахождение по-прежнему не известно. Адвокат опасается за здоровье и жизнь своего подзащитного", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 27 марта в результате массовых обысков в домах крымских татар по обвинению в «терроризме» было задержано 20 человек. Четверых из них на момент обысков не было дома. Впоследствии трое из них были также задержаны. Эдем Яячиков - один из тех, кто отсутствовал во время обыска в его доме. До сегодняшнего дня его местонахождение было неизвестно, в связи с чем его жена Сусанна Яячикова подала заявление в полицию о похищении мужа.

"Я опасаюсь за его безопасность. Я подозреваю, что сотрудники ФСБ похитили его либо скрывают его местонахождение", — заявила она.

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Как узнал адвокат Семедляев, Яячиков сейчас находится в "управлении ФСБ по Республике Крым". «Сегодня от моего коллеги и адвоката стало известно, что моего подзащитного, Яячикова Эдема Абдурашитовича, задержали и он находится в управлении ФСБ по Республике Крым, где с ним проводят следственные мероприятия. После получения данной информации я сразу отправился туда, однако ни дежурные, ни следователи, которые занимаются данным делом, данную информацию не подтвердили и сказали, что его там нет», — сообщил Семедляев.

Он добавил, что позвонил и в другие "органы", однако и там ему не ответили, где находится его подзащитный. Семедляев опасается, что в отношении крымского татарина могут проводиться «внепроцессуальные действия».

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