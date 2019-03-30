На Днепропетровщине во дворе частного дома произошел взрыв (Видео)

Новости Украины: От взрыва во дворе частного дома пострадал хозяин.

В Днепропетровской области в Покровском районе сегодня прогремел взрыв в частном доме, пострадал хозяин. Читайте также В порту "Черноморск" взорвалась многотонная емкость для хранения зерна, есть пострадавший (фото) Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева, передает сайт "056".

Около четырех часов вечера в поселке городского типа в частном дворе прогремел взрыв. В результате было полностью разрушено здание, а взрывная волна повредила еще три дома. Причина взрыва пока точно не установлена.

"Похоже на бытовой газ, но устанавливают правоохранители. Взрыв был без горения", - сообщила Гречищева. Пострадал владелец дома, которого госпитализировали в Покровскую больницу. Предварительно мужчине поставили такие диагнозы, как: закрытая черепная мозговая травма, ушиб головного мозга, термические ожоги. Состояние стабильно тяжелое.