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Главу поселка на Донетчине осудили на шесть лет за "референдум"

Главу поселка на Донетчине осудили на шесть лет за "референдум"
06:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Глава ПГТ сядет в тюрьму на шесть лет за проведение "референдума".

Глава поселка городского типа Мироновский Бахмутского района осужден на шесть лет заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

“Шесть лет лишения свободы: поселковый глава пгт Мироновский осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”, - говорится в сообщении.

Указано, что в мае 2014 года этот чиновник, используя свои служебные полномочия и действуя из собственных идеологических соображений, активно способствовал проведению на территории пгт Мироновский незаконного "референдума" о признании легитимности террористической организации “ДНР”. На заседании поселкового совета, он умышленно внес в повестку дня вопрос о предоставлении помещения коммунальной собственности - Мироновского дворца культуры - для проведения “референдума” и лично положительно проголосовал за соответствующее решение совета.

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При активном содействии председателя на основании подписанного им решения совета в период с 7 до 11 мая 2014 года на территории пгт Мироновский инициативной группой из числа неустановленных досудебным следствием лиц в указанном помещении был организован так называемый избирательный участок и проведен “референдум”.

14 декабря 2016 года уведомление о подозрении поселковому главе вручил лично прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко. На время проведения досудебного расследования правонарушителю была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. По приговору суда экс-чиновнику назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

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Донецкая область, Донетчина, Поселок, Арестован, Глава ПГТ.
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