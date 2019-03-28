Суд Симферополя арестовал задержанных крымских татар

Новости Украины: Крымских татар, задержанных в Симферополе и Ростове-на-Дону, арестовали до конца мая.

Киевский райсуд Симферополя на заседаниях 27-28 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 23 жителей Крыма, задержанных российской спецслужбой ранее на этой неделе по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". "Все арестованы до 15 мая", - сообщил "Интерфаксу" (Interfax.ru) осведомленный источник.

В среду были заключены под стражу девять человек. Остальные - на закрытых заседаниях суда в четверг. Комментарием суда и ФСБ "Интерфакс" не располагает.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Сияр Панич, пятерым обвиняемым вменяют часть 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической), остальные проходят по части 2 этой статьи (участие в признанной террористической в РФ организации).

Согласно УК России, санкция ч. 1 ст. 205.5 - от 15 до 20 лет лишение свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненное заключение; санкция ч.2 ст. 205.5 - от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Напоминаем, массовые обыски прошли 27 марта в Симферопольском районе Крыма, задержаны 20 человек. 28 марта появилась информация о задержании еще троих крымчан в Ростове-на-Дону.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности, усилить санкции против российской стороны. Европейский союз осведомлен об обысках в домах крымских татар на полуострове, осуждает их, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.