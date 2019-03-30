Пограничники задержали мужчину, который пытался ввезти в страну психотропы

Новости Украины: На границе с Россией мужчина хотел ввезти в Украину психотропные вещества.

Пограничники Харьковского отряда при проведении погранично-таможенного контроля в пункте пропуска Гоптовка обнаружили, что гражданин Украины пытался незаконно переместить через границу из РФ таблетки психотропного действия.

"На мужчину 1981 года рождения произошло срабатывание служебной собаки, натренированной на поиск наркотического вещества. Правоохранителями было принято решение о проведении углубленного досмотра вещей, по результатам которого общей осмотровой группой в составе пограничников и представителей фискальной службы в сумке среди личных вещей гражданина было обнаружено 90 таблеток препарата "Редуксин", психотропного действия", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Препараты изъяты в установленном порядке и вместе с владельцем переданы компетентным органам. Мужчине грозит уголовная ответственность в согласно ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.