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Блогера Мемедеминова прооперировали в оккупированном Крыму

Блогера Мемедеминова прооперировали в оккупированном Крыму
10:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В пятницу, 29 марта, в оккупированном Крыму сделали операцию арестованному блогеру Нариману Мемедеминову.

В оккупированном Крыму в пятницу прооперировали арестованного блогера Наримана Мемедеминова, который ожидал операции два месяца. Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на супругу блогера Лемару Мемедеминову.

"29 марта 2019 года в Республикансканской Клинической больнице им. Н.А. Семашко Нариману Мемедеминову была проведена операция, которую он ожидал около двух месяцев", - говорится в сообщении.

По словам супруги, операция прошла нормально. Сейчас Нариман переведен в двухместную палату, которая находится под охраной.

Отмечается, что жене не позволили увидеть Наримана, также не приняли еду, которую врач разрешил взять.

Как сообщалось, адвокат крымскотатарского блогера Наримана Мемедеминова Эмиль Курбединов 25 марта обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, чтобы его подзащитному была оказана необходимая медицинская помощь.

22 марта в Посольстве США в Украине выразили обеспокоенность состоянием здоровья крымскотатарского блогера Наримана Мемедеминова.

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Наримана Мемедеминова обвиняют в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети Интернет". 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в его доме российские силовики провели обыск, после которого его увезли на допрос в управление ФСБ в Симферополе.

20 марта 2019 года "суд" в оккупированном Крыму оставил в силе решение о продлении ареста Мемединову до 16 мая 2019 года. Адвокаты считают, что его содержание в Симферопольском СИЗО в условиях неоказания медицинской помощи приравнивается к пыткам.

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Блогер, Оккупированный Крым, Прооперировали, Нариман Мемедеминов, Арестованный.
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