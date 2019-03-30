Более 5,5 тысяч крымчан проголосуют на выборах президента Украины

Новости Украины: Больше всего крымчан решили принять участие в выборах в Киевской, Львовской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Количество украинцев с временно оккупированного Крым и Севастополя, которые зарегистрировали изменении избирательного адреса для участия в выборах президента Украины и которые будут голосовать на материковой части страны, составляет более 5,528 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт прокуратуры Автономной Республики Крым которое приводит данные Государственного реестра избирателей.

При этом отмечается, что больше всего крымчан решили принять участие в выборах в Киеве — 1826 человек, еще 696 человек — в Киевской области, 412 человек решили голосовать в Херсонской области, 411 человек — во Львовской области. В Днепропетровской области свой выбор сделают 290 человек, сообщает прокуратура АРК.

Напомним, жителям временно оккупированного Крыма, ехать на подконтрольную территорию Украины для голосования на выборах, не стоит сообщать о цели своей поездки на админмежах.

Как сообщалось ранее, 30 марта в 00:00 в Украине начался “День тишины” перед назначенными на 31 марта 2019 года выборами Президента, с этого момента запрещена какая-либо агитация.