Скачать
Суббота, 30.03.2019
В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха
Выходные в апреле 2019: сколько будут отдыхать украинцы и когда Пасха
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Футбол. Расписание матчей 30 марта
Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей

Более 5,5 тысяч крымчан проголосуют на выборах президента Украины

Более 5,5 тысяч крымчан проголосуют на выборах президента Украины
09:56 Сегодня Телеграф Фото: replyua.net

Новости Украины: Больше всего крымчан решили принять участие в выборах в Киевской, Львовской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Количество украинцев с временно оккупированного Крым и Севастополя, которые зарегистрировали изменении избирательного адреса для участия в выборах президента Украины и которые будут голосовать на материковой части страны, составляет более 5,528 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт прокуратуры Автономной Республики Крым которое приводит данные Государственного реестра избирателей.

При этом отмечается, что больше всего крымчан решили принять участие в выборах в Киеве — 1826 человек, еще 696 человек — в Киевской области, 412 человек решили голосовать в Херсонской области, 411 человек — во Львовской области. В Днепропетровской области свой выбор сделают 290 человек, сообщает прокуратура АРК.

Кучма: Придите, люди добрые, на выборы

Напомним, жителям временно оккупированного Крыма, ехать на подконтрольную территорию Украины для голосования на выборах, не стоит сообщать о цели своей поездки на админмежах.

Как сообщалось ранее, 30 марта в 00:00 в Украине начался “День тишины” перед назначенными на 31 марта 2019 года выборами Президента, с этого момента запрещена какая-либо агитация. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы Президента Украины, Реестр избирателей, Выборы 2019, Жители оккупированного Крыма.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 марта 2019: все знаки Зодиака
02 Вы будете в шоке: Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
03 Приметы и обряды на 30 марта - Теплый Алексей
04 Вся голая: Даша Астафьева не перестает эпатировать
05 День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Лидеры Азербайджана и Армении провели встречу в Вене
Итоги 29 марта: Топ-кандидаты не пришли на дебаты, сделку по Brexit снова отклонили
Главные новости 29 марта
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
В Украину пришло потепление: солнечно и сухо, днем до +14°
Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду
Международный час Земли 2019: история акции и влияние на окружающую среду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь