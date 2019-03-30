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Суббота, 30.03.2019
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В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
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В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины

В Украине наступил "день тишины" перед выборами Президента Украины
08:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине с полуночи 30 марта наступил "день тишины" накануне выборов президента Украины, в этого момента запрещена какая-либо агитация.

В Украине в субботу с полуночи объявили "день тишины" перед выборами Президента. В этот день согласно закону "О выборах Президента Украины" запрещается проведение каких-либо агитационных мероприятий, размещение рекламных бордов, распространение предвыборных агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации.

Согласно статье 57 закона предвыборная агитация начинается кандидатом на пост главы государства на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019 года. ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на пост главы государства - всего было зарегистрировано 44 кандидата. Позже пять кандидатов отказались от баллотирования.

Больше половины украинцев не верит в честные выборы

Согласно опросу, подавляющее большинство украинцев - 85% намерены принять участие в выборах Президента Украины 31 марта 2019 года. Самая низкая готовность участвовать в голосовании оказалась у молодежи до 30 лет (уверены в своем участии в выборах 49% и примут участие "скорее всего" - 25%), а наибольшая готовность - среди граждан старше 60 лет (соответственно 67 % и 22%). Среди регионов наивысшую готовность принять участие в выборах выразили респонденты на западе, ниже - на востоке страны.

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Все по теме:

День тишины, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Запрет на агитацию.
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