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На Львовщине женщина на 180 бюллетенях поставила штамп "выбыл"

На Львовщине женщина на 180 бюллетенях поставила штамп "выбыл"
13:23 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Во Львовской области глава одной из участковых избирательных комиссий на 180 бюллетенях ошибочно поставила штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов.

Во Львовской области глава одной из участковых избирательных комиссий испортила 180 избирательных бюллетеней, поставив штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов на пост Президента Украины, поскольку считала, что он "снялся с выборов", передает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

По данным полиции, в Каменско-Бугский отдел полиции 29 марта поступило сообщение от главы одной из окружных избирательных комиссий о том, что глава одной из участковых избирательных комиссий "ошибочно испортила 180 бюллетеней для голосования, поставив штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов на пост Президента Украины, поскольку считала, что он снялся с выборов".

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что 28 марта глава участковой избирательной комиссии услышала от неизвестного лица, что один из кандидатов якобы выбыл из предвыборной гонки и проштамповала 180 избирательных бюллетеней соответствующим штампом. Обнаружив ошибку, 29 марта, женщина сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию", - говорится в сообщении.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.

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Львовская область, Бюллетени, Порча, Штамп выбыл, Глава одной из участковых комиссий.
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