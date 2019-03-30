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Осложнение после прививки: в Ровненской области умерла 6-месячная девочка

Осложнение после прививки: в Ровненской области умерла 6-месячная девочка
14:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: В Ровненской области после прививки против полиомиелита и гепатита умер младенец.

В Ровненской области после прививки против полиомиелита и гепатита умер младенец.

Как сообщили корреспонденту в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровненской области, 29 марта в одном из медицинских учреждений г. Костополь врачи сделали шестимесячной девочке прививку против полиомиелита и гепатита.

Вечером состояние здоровья ребенка резко ухудшилось. Родители вызвали бригаду «скорой» медицинской помощи. До ее приезда младенец умер.

«По факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции .

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Тело ребенка направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена окончательная причина смерти. После этого правоохранители обещают принять соответствующее процессуальное решение. Следователи изъяли из медучреждения все необходимые документы и устанавливают обстоятельства трагического происшествия.

Ранее сообщалось, полиция устанавливает обстоятельства смерти младенца, тело которого было найдено на кладбище в Харькове завернутым в полиэтиленовый пакет.

Напомним, в Одесской области малыш упал в ведро с кипятком, когда родители собирались его купать.

А в Запорожской области пятилетняя девочка впала в кому после того, как родители напоили ее шестью литрами воды, пытаясь промыть желудок в домашних условиях.

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Ребенок, Смерть, Младенец, Прививка, Ровненская область, Нацполиция.
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