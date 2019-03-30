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Задержанного вора "Валеру Кутаисского" выслали из Украины

Задержанного вора "Валеру Кутаисского" выслали из Украины
22:07 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: Известного вора "Валеру Кутаисского" выдворили за пределы страны и запретили въезд в Украину на 5 лет.

Киевские оперативники задержали "вора в законе", который пытался влиять на криминогенную ситуацию в Украине. В частности "Валера Кутаисский" планировал организовывать так называемые "сходки" и контролировать преступную деятельность "барсеточников". Гражданина Грузии выдворили за пределы государства и на 5 лет запретили ему въезд в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщили в пресс-службе, в рамках операции "Мигрант" сотрудники управления уголовного розыска столичной полиции совместно с коллегами из Харьковской области задержали 40-летнего "вора в законе" с уголовным прозвищем "Валера Кутаисский". Мужчина прибыл на территорию Украины из Российской Федерации, но вне пункта государственной границы - вероятно, со стороны оккупированной территории с поддельными документами, после чего направился в город Харьков.

По информации начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, известно, что вора "короновали" в 2002 году в Москве, он имел несколько судимостей за тяжкие преступления (наказание отбывал в местах лишения свободы в Грузии).

Нацполиция Украины перешла на усиленный вариант несения службы

"В Украине "Валера Кутаисский" намеревался дестабилизировать ситуацию в регионах. Также в его планы входило установить и расширять свое влияние на криминальные процессы, а именно сплачивать и контролировать деятельность "барсеточников". Кроме того, "вор в законе" собирался заниматься организацией, проведением и непосредственно участвовать в так называемых "сходках" для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния", - отметил начальник управления столичной полиции.

В настоящее время совместно с сотрудниками Государственной миграционной службы "Валеру Кутаисского" выдворили за пределы страны и запретили въезд в Украину на 5 лет.

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Криминал, Вор в законе, Нацполиция, Валера Кутаисский, Уголовный розысек.
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