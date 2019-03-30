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Руководитель Госрезерва получил обвинительный акт в аэропорту

Руководитель Госрезерва получил обвинительный акт в аэропорту
19:13 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Председателю Госрезерва в аэропорту вручили обвинительный акт по делу о перемещении зерна из Харьковской в Черкасскую область.

Председателю Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку в аэропорту вручили обвинительный акт в уголовном производстве по перемещению зерна с харьковской базы на госпредприятие «Златодар» в Черкасской области.

Об этом Мосийчук написал в Facebook, разместив соответствующие фото.

«Вот так сегодня после отпуска меня встретила прямо в аэропорту наша доблестная прокуратура Киев. Сначала безосновательно (вроде просто проверка) задержала Госпогранслужба, обыскав не только мои вещи, но и всей семьи, проверили все документы. Затем на ”сцене” появился представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС!!!! и двумя понятыми, которые оказались безработными гражданами», - отметил он.

Мосийчук отметил, что правоохранители с нарушением процессуальных норм вручили ему обвинительный акт по делу о перемещении зерна с харьковской базы № 85 на предприятие «Златодар».

«Акт вручен без вызова в прокуратуру, что, опять же, нарушает все действующие нормы, хотя предварительно с прокурором было договорено, что в понедельник, 1 апреля, я приеду сам в прокуратуру», - утверждает Мосийчук.

Председатель госагентства назвал дело против него «ангажированным», а отношение прокурора Галюк к делу и лично к нему «предвзятым».

Как сообщалось, в октябре 2018 года столичная прокуратура объявила подозрение и провела обыски в квартире Мосийчука. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

По данным следствия, на протяжении 2017 года чиновник вопреки требованиям законодательства и рационального использования государственных средств принял ряд необоснованных управленческих решений. Как следствие, более 14 тыс. тонн зерна, которые хранились на ГП ”Хлебная база № 85” в Харьковской области, были перемещены на ГП ”Златодар” в Черкасской области. Свое решение чиновник мотивировал якобы имеющейся угрозой, связанной с близким расположением зернохранилища с зоной проведения АТО.

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Вместе с тем следователи считают, что не установлено никаких документально подтвержденных фактов угрозы потери зерна, которое хранилось на территории ГП ”Хлебная база № 85”, в связи с проведением боевых действий на востоке Украины. В результате этих решений государство безосновательно потратило на загрузку, разгрузку и транспортировку зерна более 6 млн грн.

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Черкасская область, ГФС, Вадим Мосийчук, Государственное агентство резерва, Златодар.
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