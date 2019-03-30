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В полиции рассказали подробности ДТП с нацгвардейцами в Одессе

В полиции рассказали подробности ДТП с нацгвардейцами в Одессе
20:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Сегодня в Одессе автомобиль с еврономерами сбил трех нацгвардейцев: появились подробности случившегося.

По предварительным данным "евробляхер", что спешил на "желтый" в Одессе, на большой скорости, спровоцировал ДТП и столкнувшись с другим авто, потеряв управление, вылетел на тротуар, где находились военнослужащие Национальной гвардии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на советника начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслана Форостяка в Facebook.

По словам Форостяка, в ДТП пострадали "военнослужащие, которые несли службу по охране общественного порядка Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины".

"Один нацгвардеец, совсем молодой парень, погиб на месте. По предварительным данным евробляхер, что спешил на желтый, на большой скорости, спровоцировал причиной ДТП и столкнувшись с другим авто, потеряв управление вылетел на тротуар где находились военнослужащие НГУ", - сообщил он.

Он добавил, что еще двое из наряда в тяжелом состоянии, за их жизни борются медики.

"Евробляха" в Одессе сбила трех бойцов Нацгвардии: один погиб

"В авто евробляхера находилась женщина и несовершеннолетний ребенок, сам водитель и его пассажиры живы, однако получили телесные повреждения и направлены в медицинское учреждение", - добавил Форостяк

В отношении водителя решается вопрос о задержании в порядке ст. 208 УПК Украины по обоснованному обвинению в преступлении, предусмотренным ч. 2 ст. 286 УК Украины.

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Одесса, ДТП, Авария, Нацгвардия, Евробляха.
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