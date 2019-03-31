Пьяный мужчина за пазухой пытался вынести бюллетень

Новости Украины: В Сумской области нетрезвый мужчина хотел вынести бюллетень за пределы избирательного участка, спрятав его за пазухой.

В городе Шостка нетрезвый мужчина пытался вынести бюллетень за пределы избирательного участка, спрятав его за пазухой. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ НП в Сумской области Владимир Бабич на брифинге, передает корреспондент УНН.

"В Шостке гражданин выносил бюллетень за пазухой. Проголосовал, положил себе за пазуху на территории УИК. Еще не вышел, полийцейськие его остановили", - проинформировал Бабич.

Он добавил, что в течение 24 часов полиция определиться, вносить ли сведения о происшествии в ЕРДР.

"Гражданин был нетрезв. Злого умысла у него не было", - отметил заместитель начальника.

Напомним, Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 15:00 уже проголосовали 45,12% избирателей, данные поступили из 23 избирательных округов.