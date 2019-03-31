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Вопреки давлению "Л/ДНР" жители ОРДЛО голосуют на выборах

Вопреки давлению "Л/ДНР" жители ОРДЛО голосуют на выборах
18:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Несмотря на давление, которое оказывают силовые структуры так называемых "ЛНР"/"ДНР", жители неподконтрольных областей принимают участие в выборах.

Жители неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей принимают участие в голосовании на выборах президента Украины несмотря на давление, которое на них оказывают силовые структуры так называемых "ЛНР"/"ДНР", заявляют в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Люди с неподконтрольных правительству Украины территорий пытаются использовать свое конституционное право о выборах президента Украины, несмотря на то давление, которое на них оказывается соответствующими структурами так называемыми органами так называемых ЛНР/ДНР", - сказал представитель украинского омбудсмена в делах защиты прав военнослужащих Олег Трохименко на брифинге в воскресенье в Киеве.

Он также отметил, что, по результатам мониторинга, работают все пять контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), которые открылись согласно графику.

По словам О.Трохименко, утром в воскресенье активности пересечения линии разграничения не наблюдалось, поскольку со стороны "Л/ДНР" распространялась информация, что 31 марта КПВВ будут закрыты по причине выборов в Украине.

"Мы имеем информацию, что на 15.00 на подконтрольную Украине территорию прошли 5 169 человек", - сказал представитель омбудсмена.

По его прогнозу, судя по динамике пересечения линии разграничения за последние часы, количество проголосовавших, проживающих на неподконтрольной территории, увеличится - с 14.00 до 15.00 через линию разграничения прошли 2 тыс. граждан Украины.

Выборы 2019: как проходит голосование в Донецкой области

О.Трохименко сообщил, что на одном из избирательных участков, которые расположены рядом с КПВВ, было зарегистрировано 2,5 тыс лиц, проживающих на неподконтрольной территории.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

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Донецк, Луганск, ОРДЛО, Выборы 2019, Олег Трохименко.
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