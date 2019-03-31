Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов

Новости Украины: Противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское.

В течение текущих суток до 18:00 противник на Донбассе обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в районе населенного пункта Лебединское, потерь среди украинских защитников нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское. Потерь среди наших защитников нет", - указали в штабе.

Как отмечается, украинские защитники не оставили без ответа вражеский обстрел. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщалось ранее, 30 марта оккупанты обстреляли район Авдеевки, один украинский военнослужащий получил ранение.