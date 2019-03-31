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Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов

Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов
21:01 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское.

В течение текущих суток до 18:00 противник на Донбассе обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции в районе населенного пункта Лебединское, потерь среди украинских защитников нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское. Потерь среди наших защитников нет", - указали в штабе.

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Как отмечается, украинские защитники не оставили без ответа вражеский обстрел. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. 

Как сообщалось ранее, 30 марта оккупанты обстреляли район Авдеевки, один украинский военнослужащий получил ранение.

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Обстрел, Боевики, Лебединское, Операция Объединенных сил.
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