Возле ЦИК прогнали российского журналиста

Новости Украины: Возле ЦИК группа молодых людей прогнала журналиста российского телеканала "Дождь", попытавшегося взять у них комментарий о президентских выборах.

Неизвестный толкнул и обругал журналиста российского тедеканала "Дождь", который вел репортаж с площади возле здания Центральной избирательной комиссии в центре Киева.

Соответствующее видео опубликовано в twitter телеканала.

Такое иногда случается во время прямого эфира. (В итоге с нашим Вовой Роменским все в порядке) pic.twitter.com/qpOxRwkpV2 — Телеканал Дождь (@tvrain) 31 марта 2019 г.

На видео репортер Владимир Роменский обращается к одному из присутствующих на площади молодых людей. Однако тот оттолкнул его и в грубой форме отказался отвечать на вопросы, указывая ему на то, что он российский журналист и должен ехать домой.

Отметим, что в России "Дождь" позиционирует себя как независимый информационный телеканал, но из-за его редакционной политики он считается оппозиционным.