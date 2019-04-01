Возле ЦИК прогнали российского журналиста

Неизвестный толкнул и обругал журналиста российского тедеканала "Дождь", который вел репортаж с площади возле здания Центральной избирательной комиссии в центре Киева.
Соответствующее видео опубликовано в twitter телеканала.
Такое иногда случается во время прямого эфира.
(В итоге с нашим Вовой Роменским все в порядке) pic.twitter.com/qpOxRwkpV2
— Телеканал Дождь (@tvrain) 31 марта 2019 г.
На видео репортер Владимир Роменский обращается к одному из присутствующих на площади молодых людей. Однако тот оттолкнул его и в грубой форме отказался отвечать на вопросы, указывая ему на то, что он российский журналист и должен ехать домой.
Отметим, что в России "Дождь" позиционирует себя как независимый информационный телеканал, но из-за его редакционной политики он считается оппозиционным.