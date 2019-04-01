В Харьковской области в жилом доме взорвался газ, пострадали двое мужчин

Новости Украины: Предварительно, в квартире жилого дома взорвалась неисправная газовая колонка.

В понедельник, 1 апреля, в селе Максимовка Богодуховского района Харьковской области в результате взрыва природного газа пострадали двое мужчин 34-ти и 64 лет.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Предварительно установлено, что в квартире жилого дома произошел взрыв газа из-за неисправности газовой колонки. По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета. Проводится проверка.

Пострадавших доставили в местную больницу с травмами и ожогами. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что взрыв произошел на втором этажу двухэтажного многоквартирного дома.