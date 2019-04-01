В Киеве микроавтобус во время движения провалился под землю

Новости Украины: Опубликовано видео с Демеевской площади в Киеве, где микроавтобус во время движения провалился под землю.

В Сети появилось видео с Демеевской площади в Киеве, где в понедельник, 1 апреля, микроавтобус Volkswagen во время движения в сторону проспекта Лобановского провалился на ходу под землю.

Как сообщает Информатор, глубина образовавшейся ямы составила около трех метров.

При этом водитель микроавтобуса в результате ДТП не пострадал и сумел самостоятельно выбраться из транспортного средства.

По его словам, провалившийся автомобиль не был перегружен, а аварийный участок не был никак отмечен. Ранее сообщалось, что на Демеевской площади в Киеве образовалась яма, в которую провалился микроавтобус.