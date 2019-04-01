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В Николаеве горит камыш: пламя достигало высоты 50 метров

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В Николаеве горит камыш: пламя достигало высоты 50 метров
19:58 Сегодня Телеграф novosti-n.org Фото: novosti-n.org

Новости Украины: 30 марта загорелся камыш на реке Ингул, сразу за Аляудским мостом.

В Николаеве на реке Ингул вспыхнул самый мощный в нынешнем году пожар камыша. Об этом сообщает местное издание Новости N в понедельник, 1 апреля.

 "Благодаря сильному ветру пожар распространился на площадь несколько десятков гектаров. В отдельные моменты пламя достигало высоты около 50 метров, а столб черного дыма был виден практически из каждого района города", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли два экипажа пожарных и оперативный автомобиль, однако очаг возгорания находился примерно в 100 метров от берега, куда пожарные достать не могли, им оставалось только наблюдать за бушующим пламенем.

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Отмечается, что весенние пожары на камышовых зарослях стали уже традиционными.

"Камыш поджигают браконьеры, чтобы бить нерестящуюся на мелководье рыбу. Ежегодно такие пожары наносят колоссальный ущерб речной фауне. В них гибнут сотни живущих возле реки животных и птиц", – пишет издание.

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Пожар, Николаев, ГСЧС, Камыш.
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