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Масштабный пожар в Кропивницком: трое человек пострадали

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Масштабный пожар в Кропивницком: трое человек пострадали
10:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины: Во время пожара на автостоянке в Кропивницком уничтожено 18 автомобилей, трое человек пострадали.

Во время пожара, произошедшего на автостоянке в Кропивницком было уничтожено 18 автомобилей, трое человек пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 марта в 20 ч. в г. Кропивницкий по ул. Киевской на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа возник пожар с последующими взрывами, в результате чего пострадали три человека, которые с ожогами разной степени тяжести госпитализированы" – говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

Кропивницкий всколыхнули два мощных взрыва 

Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)

По словам спасателей в 22 ч. 45 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован.

"Огнем уничтожено четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, кровлю неэксплуатируемого здания на площади 200 м2", – подытожили в ГСЧС.

Вместе с тем, в областном главке полиции в четверг утром уточнили, что в результате взрыва и пожара телесные повреждения получили двое спасателей и водитель автоцистерны, которые были оперативно доставлены в лечебное учреждение.

Также в ГУ Нацполиции в Кировоградской области проинформировали, что полицейские начали уголовное производство по факту ЧП, связанного со взрывами на газозаправочной станции.

"Сейчас обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Украина, Взрыв, ГСЧС, Кропивницкий, Взрыв в Кропивницком.
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