На Донбассе изменились правила пересечения линии разграничения

Новости Украины: Изменились сроки действия разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили об изменении сроков действия разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе.

Соответствующее предупреждение размещено в Facebook министерства.

Так, заявления, которые будут поданы (или переподаются) по 28.03.2019 года получают неограниченный срок действия. Заявления, которые уже поданы и обработаны до 28.03.2019, имеют срок действия 1 год. После окончания срока действия, их можно будет переподать с неограниченным сроком действия.

В министерстве напоминают, что для продления срока действия ранее предоставленного разрешения на пересечение линии разграничения на Донбассе необходимо авторизоваться на сайте Реестра разрешений для перемещения лиц через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей; в разделе "История заявлений" найти соответствующее заявление и переподать его, скорректировав (если необходимо) личные данные.

В министерстве отмечают, что переподать заявление может только лицо, которое его зарегистрировало. Кнопка "Переподать" активируется за 2 месяца до окончания срока действия разрешения. Заявления, которые не были переподаны до окончания установленного срока действия разрешения, будут удалены.

А также подчеркивают, что заявления, которые еще не прошли проверку, могут быть отредактированы только лицом, которое их подавало.