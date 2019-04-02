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На левом берегу Киева горел бизнес-центр

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На левом берегу Киева горел бизнес-центр
11:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dtp.kiev.ua

Новости Украины: В Киеве горело помещение бизнес-центра "ModnaVilla" в Дарницком районе столицы.

В Дарницком районе Киева во вторник утром произошло возгорание в бизнес-центре "ModnaVilla", сообщает портал "dtp.kiev.ua".

"Огненное ЧП в Киеве, на м. Бориспольская. Горит здание по Харьковскому шоссе 201/203, в БЦ "ModnaVilla" валит густой чёрный дым. На месте работаю спасатели ГСЧС и скорая помощь. Подробности инцидента будут известны позже", - говорится в сообщении, опубликованном на странице портала в соцсети Фейсбук.

Пожарные установили, что пожар возник на 1-м этаже, загорелись материалы для утепления здания с распространением на 2 этаж, площадь пожара составила 150 кв. м.

До прибытия первых спасательных подразделений работники из соседних офисов пытались самостоятельно потушить пожар, поэтому был госпитализирован 1 пострадавший с отравлением угарного газа и 2 граждан осматривали работники скорой помощи.

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В 9:59 пожар был локализован, а в 10:36 ликвидирован.

Отмечается, что в результате пожара закопчены стены и потолок помещения, выбиты стекла помещения и повреждены мебель и личные вещи.

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Киев, Пожар, ГСЧС, Дарницкий район.
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