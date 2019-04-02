В Черкасской области объявлен "сезон тишины"

Новости Украины: С целью защитить диких животных в лесах Черкасской области, с 1 апреля начался "сезон тишины".

В это время запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства для животных: стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах.

Деятельность на водных объектах, которая может повлиять на состояние среды обитания диких животных, также должна осуществляться с учетом требований охраны животного мира, интересов рыбного и охотничьего хозяйства.

Гидромелиоративные работы и промышленное рыболовство в местах, которые имеют особое значение для пребывания водноболотных птиц и полуводных млекопитающих, должно осуществляться по согласованию с органами лесного, охотничьего и рыбного хозяйств.

За нарушение режима в "сезон тишины" предусмотрена административная ответственность по статье 87 КУоАН. Размер штрафа - от 510 до 850 гривен, для должностных лиц - от 850 до 1190 гривен.