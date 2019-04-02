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ГПСУ сообщает об активных работах по обустройству границы с РФ

ГПСУ сообщает об активных работах по обустройству границы с РФ
15:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: На обустройство российско-украинской госграницы в 2019 году выделят из бюджета 400 млн грн.

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что с 1 апреля начались активные работы по реализации запланированных мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской госграницы.

В частности, проводятся работы на участке Луганской области. Подрядные организации провели подготовительные работы для строительства рокадных дорог, проводится устройство заграждений и противотранспортных рвов. Продолжаются проектно-изыскательские работы", - сообщается на сайте МВД со ссылкой на Госпогранслужбу во вторник.

В настоящее время только на участке отдела пограничной службы "Лозно-Александровка" устроено 6,3 км заграждений со спирали типа "Егоза" и устроено более 13 км противотранспортных (противотанковой) рвов.

На участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля.

Кроме Луганской и Харьковской областей также проводятся работы по реконструкции, строительству и обустройству объектов в Черниговской области.

Проводится также разработка проектно-сметной документа по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Сумской области.

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Всего на 2019 год предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн. За эти средства планируется развернуть 5 комплексов видеоконтроля и сигнализации, устроить 50 километров противотранспортные рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, 47,9 км заграждений со спиралями типа "Егоза", проложить 65,8 км рокадную дороги, оборудовать 40 переходов рокадную дороги через сложные участки, выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на 3 объектах и ряд других важных работ.

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Видеонаблюдение, Контроль, Государственная пограничная служба Украины, Российско-украинская граница, Подготовительные работы.
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