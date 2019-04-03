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В Киеве столкнулись три авто, никто не пострадал

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В Киеве столкнулись три авто, никто не пострадал
09:26 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: Во время оформления первого ДТП в два автомобиля на большой скорости влетел третий.

На Голосеевском проспекте в Киеве, произошла авария с участием Lada 2108 и Волга. В время оформления ДТП в автомобили на скорости влетела Toyota Camry. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает Информатор.

Инцидент произошел накануне вечером на Голосеевском проспекте, 128 около 22:00.

По словам водителя Lada 2108, он, вместе с другом на пассажирском сидении, двигался по Голосеевскому проспекту в сторону Умани. Не доезжая до ВДНХ произошло небольшое дистанционное столкновение между его машиной и Волгой, которая, по мнению мужчины за рулем Lada, слишком резко затормозила.

 

Мужчины решили обойтись без полиции, и выставили знак ДТП. Водитель Lada вместе с товарищем находился в салоне своего автомобиля во время того, как в Lada 2108 на скорости влетела Toyota Camry. Мужчина за рулем Toyota объяснил, что шел на обгон, однако перед ним выскочил другой автомобиль и лишил его места для маневра, из-за чего и произошло столкновение.

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В результате аварии никто из ее участников не пострадал. На место ДТП приезжала "скорая", однако помощь медиков никому не понадобилась. Автомобили получили серьезные повреждения. Больше всего пострадала Lada. У автомобиля полностью смяты передняя и задняя части. У Toyota разбита вся передняя часть и моторный отсек. Меньше всего повреждений получила Волга. У нее разбит задний бампер.

На месте работали два экипажа патрульной полиции. Детали и виновника ДТП установит следствие.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие.
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