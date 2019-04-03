В Днепр вертолетом доставили двух солдат

Новости Украины: В Днепр с линии фронта эвакуировали двоих раненных бойцов. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Оба получили травмы во время обстрела артиллерии противника.

Советница главы Днепропетровской ОГА опубликовала пост в соцсети о том, в каком состоянии находятся раненные солдаты, транспортированные в Днепр. Как оказалось, бойцы получили серьезные ранения во время обстрела силами противника.

Состояние одного из бойцов крайне тяжелое. Он получил множественные осколочные ранения и повреждения глаз. Военного доставили в Днепр на аппарате искусственной вентиляции лёгких. В данный момент он находится в больнице имени Мечникова. Второй раненный был направлен в военный госпиталь. Боец пострадал от ударной волны разорвавшегося снаряда.

Также от волонтера ВСУ Анатолия Штефана стало известно, что в ответ на обстрелы со стороны боевиков украинские военнослужащие ответным ударом уничтожили некоторые позиции оккупантов. Точных сведений, сколько погибло ил ранено на стороне противника в результате ответной реакции пока нет.