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В Днепр вертолетом доставили двух солдат

В Днепр вертолетом доставили двух солдат
11:44 Сегодня Телеграф по материалам сайта nashemisto.dp.ua informator.news

Новости Украины: В Днепр с линии фронта эвакуировали двоих раненных бойцов. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Оба получили травмы во время обстрела артиллерии противника.

Советница главы Днепропетровской ОГА опубликовала пост в соцсети о том, в каком состоянии находятся раненные солдаты, транспортированные в Днепр. Как оказалось, бойцы получили серьезные ранения во время обстрела силами противника.

Состояние одного из бойцов крайне тяжелое. Он получил множественные осколочные ранения и повреждения глаз. Военного доставили в Днепр на аппарате искусственной вентиляции лёгких. В данный момент он находится в больнице имени Мечникова. Второй раненный был направлен в военный госпиталь. Боец пострадал от ударной волны разорвавшегося снаряда.

На Донбассе погибло двое военнослужащих, еще двое ранены

Также от волонтера ВСУ Анатолия Штефана стало известно, что в ответ на обстрелы со стороны боевиков украинские военнослужащие ответным ударом уничтожили некоторые позиции оккупантов. Точных сведений, сколько погибло ил ранено на стороне противника в результате ответной реакции пока нет.

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Украина, Больница, Лечение, Военнослужащие, Армия, Солдаты, Донбасс, Вертолет, ВСУ, Раненые, Оккупант.
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