В киевской школе в Броварах распылили неизвестный газ

Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, инцидент случился в столовой учебного заведения. Один из юношей решил продемонстрировать имеющийся предмет самозащиты. Во время "демонстрации" случайно распылил вещество, находящее внутри предмета.
Чтобы предупредить возможное отравление и проветрить помещение школы, учебный процесс завершился раньше и всех учеников отпустили домой. Из детей никто не пострадал. После эвакуации учеников и работников школы оперативно-следственная группа развернула работы на месце происшествия.
Сотрудниками полиции было установлено, что парень 16-ти лет приобрел баллончик с газом в магазине. С нарушителем сотрудники ведомства провели разъяснительную работу и составили протокол за мелкое хулиганство.