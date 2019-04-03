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В киевской школе в Броварах распылили неизвестный газ

В киевской школе в Броварах распылили неизвестный газ
15:17 Сегодня Телеграф по материалам сайта kv.npu.gov.ua ru.slovoidilo.ua

Новости Украины: В Броварах Киевской области в одной из школ ученик распылил неизвестное вещество, из-за чего всех, кто находился в здании, эвакуировано.

Как сообщается на сайте Нацполиции Украины, инцидент случился в столовой учебного заведения. Один из юношей решил продемонстрировать имеющийся предмет самозащиты. Во время "демонстрации" случайно распылил вещество, находящее внутри предмета.

Чтобы предупредить возможное отравление и проветрить помещение школы, учебный процесс завершился раньше и всех учеников отпустили домой. Из детей никто не пострадал. После эвакуации учеников и работников школы оперативно-следственная группа развернула работы на месце происшествия.

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Сотрудниками полиции было установлено, что парень 16-ти лет приобрел баллончик с газом в магазине. С нарушителем сотрудники ведомства провели разъяснительную работу и составили протокол за мелкое хулиганство.

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Газ, Школа, Протокол, Эвакуация, Нарушитель, Ученик, Нацполиция, Баллончик, Распыление.
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