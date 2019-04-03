Стрельба в Чонгаре: полиция подтвердила факт перестрелки (Фото)

Новости Украины: Сегодня, 3 апреля, в с. Чонгар произошла стрельба между участниками формирований "Аскер" и "Айдар".

В с. Чонгар Генического района Херсонской области представители общественных формирований «Аскер» и батальона «Айдар» из автомата расстреляли 3 автомобиля охранного агентства «Азов», которое охраняет частное аграрное предприятие «Чонгар», принадлежащее экс-главе Генической РГА Сейтумеру Ниметуллаеву.

Пресс-служба облУМВД сообщила по поводу стрельбы: "Происшествие случилось сегодня вблизи одного из агропредприятий в с.Чонгар Генического района. В результате никто из граждан не пострадал. Предварительная правовая квалификация события - ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство)".

Полицейские предварительно установили, что событие произошло с участием представителей двух сторон конфликтной ситуации, сложившейся вокруг одного из сельхозпредприятий в районе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся первоочередные следственные действия.