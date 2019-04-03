Выборы Президента 2019
Скачать
Среда, 03.04.2019
НАТО продолжит предоставлять Украине помощь в реформах
НАТО продолжит предоставлять Украине помощь в реформах
У президента отреагировали на требования штаба Зеленского
У президента отреагировали на требования штаба Зеленского
Владимир Кличко стал советником президента WBA
Владимир Кличко стал советником президента WBA
Умер звезда фильма "Особенности национальной охоты"
Умер звезда фильма "Особенности национальной охоты"

Стрельба в Чонгаре: полиция подтвердила факт перестрелки (Фото)

Стрельба в Чонгаре: полиция подтвердила факт перестрелки (Фото)
16:02 Сегодня Телеграф khersondaily.com ukraina.ru

Новости Украины: Сегодня, 3 апреля, в с. Чонгар произошла стрельба между участниками формирований "Аскер" и "Айдар".

В с. Чонгар Генического района Херсонской области представители общественных формирований «Аскер» и батальона «Айдар» из автомата расстреляли 3 автомобиля охранного агентства «Азов», которое охраняет частное аграрное предприятие «Чонгар», принадлежащее экс-главе Генической РГА Сейтумеру Ниметуллаеву.

Пресс-служба облУМВД сообщила по поводу стрельбы: "Происшествие случилось сегодня вблизи одного из агропредприятий в с.Чонгар Генического района. В результате никто из граждан не пострадал. Предварительная правовая квалификация события - ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство)".

В киевской школе в Броварах распылили неизвестный газ

Полицейские предварительно установили, что событие произошло с участием представителей двух сторон конфликтной ситуации, сложившейся вокруг одного из сельхозпредприятий в районе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся первоочередные следственные действия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Перестрелка, Полиция, Стрельба, Конфликт, Чонгар, Айдар, Формирования.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
02 Гороскоп на сегодня, 3 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 До 15° тепла и снег с дождем: в Украине немного похолодает
04 В Украине будет испытано новейшее ракетное вооружение
05 Приметы и обряды на 3 апреля – Кирилл Катаник, Фомин день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Пасху
В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД
В НАТО назвали ключевой момент в ситуации с ДРСМД
Кабмин разрешил Нафтогазу снизить цену на газ для населения
Кабмин разрешил Нафтогазу снизить цену на газ
Весна 2019: Удивительные моменты пришедшей весны с разных уголков мира (Фото)
Весна 2019: Удивительные моменты пришедшей весны с разных уголков мира (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь