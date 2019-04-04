Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Палата общин Британии поддержала отсрочку Brexit
Палата общин Британии поддержала отсрочку Brexit
В НАТО заявили, что РФ перешла от гибридной к открытой агрессии
В НАТО заявили, что РФ перешла от гибридной к открытой агрессии
Пидручный провел больше всех гонок за сезон среди украинцев
Пидручный провел больше всех гонок за сезон среди украинцев
В Канаде разрешили разведение генно-модифицированного лосося
В Канаде разрешили разведение генно-модифицированного лосося

Полицейских Днепропетровщины будут тренировать правоохранители из США

Полицейских Днепропетровщины будут тренировать правоохранители из США
03:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: К подготовке будущих Днепропетровских полицейских приобщились американские правоохранители.

К подготовке полицейских в громадах Днепропетровщины приобщились американские правоохранители.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В течение месяца старшие советники по правоохранительным вопросам Департамента юстиции США ICITAP Майкл Уорд и Фил Уотерс будут обучать полицейских лучшим международным практикам взаимодействия полиции и общества, эффективной коммуникации в полицейской деятельности и передавать собственный успешный многолетний опыт", - говорится в сообщении.

Готовность номер один: в Нацполиции готовятся ко второму туру выборов

 Отмечается, что уже в начале мая 32 объединенные тергромады получат подготовленных офицеров. В полиции области также напомнили, что сейчас 40 правоохранителей проходят спецкурс, во время которого получают углубленные знания по тактической, медицинской и огневой подготовке, а также навыки контраварийного управления, коммуникации с населением и другие практические знания для успешной работы на должности полицейского офицера общины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Полиция, Днепр, Полицейские, Тренировка, Правоохранители.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
02 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
03 Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США
04 В НСК Олимпийский отреагировали на дебаты Порошенко - Зеленский
05 Заря – Динамо 2:3. Видео голов и обзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко провел опрос в Telegram о дебатах с Зеленским
Порошенко провел опрос в Telegram о дебатах с Зеленским
Возросло количество жертв в результате наводнения в Иране
Возросло количество жертв в результате наводнения в Иране
Молдова почтит память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Молдова почтит память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Ученые синтезировали паутину из бактерий
Ученые синтезировали паутину из бактерий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь