Полицейских Днепропетровщины будут тренировать правоохранители из США

Новости Украины: К подготовке будущих Днепропетровских полицейских приобщились американские правоохранители.

К подготовке полицейских в громадах Днепропетровщины приобщились американские правоохранители.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В течение месяца старшие советники по правоохранительным вопросам Департамента юстиции США ICITAP Майкл Уорд и Фил Уотерс будут обучать полицейских лучшим международным практикам взаимодействия полиции и общества, эффективной коммуникации в полицейской деятельности и передавать собственный успешный многолетний опыт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в начале мая 32 объединенные тергромады получат подготовленных офицеров. В полиции области также напомнили, что сейчас 40 правоохранителей проходят спецкурс, во время которого получают углубленные знания по тактической, медицинской и огневой подготовке, а также навыки контраварийного управления, коммуникации с населением и другие практические знания для успешной работы на должности полицейского офицера общины.