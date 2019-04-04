Суд в Севастополе вынесет приговор двум фигурантам дела "украинских диверсантов"

Новости Украины: Суд Севастополя огласил приговор двум жителям города, обвиняемых в работе на украинские спецслужбы.

Севастопольский городской суд, как ожидается, в четверг огласит приговор двум жителям Севастополя Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, обвиняемым в работе на украинские спецслужбы, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов дела.

"Приговор 4 апреля в 9:00", - сказал агентству защитник В.Дудки Сергей Легостов. В свою очередь представитель суда уточнил "Интерфаксу", что оглашение приговора пройдет в открытом режиме. Прения по делу состоялись ранее на текущей неделе.

Гособвинение запросило для В.Дудки 15 лет лишения свободы, для А.Бессарабова - 14 лет и 10 месяцев, а также штраф в 500 тысяч рублей для каждого. Первые четыре года прокурор предлагает содержать фигурантов в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

Федеральная служба безопасности РФ в ноябре 2016 года заявила о задержании севастопольцев Дмитрия Штыбликова, А.Бессарабова и В.Дудки, назвав их участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшими диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

По данным российской спецслужбы, у севастопольцев изъяли оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий. Минобороны Украины отрицает, что арестованные являются его сотрудниками. Севастопольский горсуд в ноябре 2017 года приговорил Д.Штыбликова, который пошел на сделку со следствием, к пяти годам заключения и штрафу в 200 тысяч рублей.