В Киеве ограничат движение транспорта на мосту Патона

Новости Украины: Движение транспорта по мосту Патона частично ограничат 5-8 апреля.

Движение транспорта в первой полосе движения на столичном мосту Патона будет частично ограничено с 5 по 8 апреля.

"С 12.00 час. 05.04.2019 до 22.00. 08.04.2019 в связи с выполнением работ по ремонту покрытия на мосту им. Е.О. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении ул. Дружбы Народов", – говорится в сообщении пресс-службы "Киевавтодора" в Facebook.

Водителей призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, в выходные, 6-7 апреля, в Киеве на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного марафона, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону 2019.