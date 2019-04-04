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Взрыв авто украинского разведчика: установлена личность подрывника

Взрыв авто украинского разведчика: установлена личность подрывника
14:56 Сегодня Телеграф informator.news informator.news

Новости Украины: Источники силовых структур сообщили, кто был тем подрывником, который совершил неудачный теракт и взорвал автомобиль одного из сотрудников ГУР Минобороны.

Человек, который в ночь на 4 апреля 2019 года около 02:00 подорвался на парковке на улице Вильямса в Киеве во время попытки установить взрывное устройство на автомобиль, принадлежащий одному из действующих сотрудников ГУР Минобороны, является гражданином Киргизии с паспортными данными Алексей Ломако.

Об этом сообщает скрытый источник в силовых структурах. По его словам, установлено, что 36-летний подозреваемый несколько дней назад прибыл на территорию Украины из России.

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“Этот человек пересекал границу в Конотопе, прибыл из Брянска. По нашей оперативной информации, он должен выжить вследствие полученных травм. Установлена машина - Daewoo Lanos, на которой он ездил, ряд прочих важных обстоятельств. Расследованием инцидента с его участием занимается Главная военная прокуратура и разведчики”, – уточнил собеседник.

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Теракт, Украина, Полиция, Взрыв, Киргизия, Минобороны, Покушение, Разведка, Разведчик, ГУР, силовики.
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