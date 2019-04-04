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Одесский депутат наживался на ветеранах АТО

Одесский депутат наживался на ветеранах АТО
15:13 Сегодня Телеграф odessa.politeka.net 2day.kh.ua

Новости Украины: В Одесской области депутат и руководитель реабилитационного центра завладел деньгами, выделенными на психологическую помощь ветеранам АТО.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. Подозреваемого "слугу народа" будут судить в столице. Он является депутатом одного из поселковых советов.

"Мужчина присвоил 5,6 млн гривен и предоставил в государственные органы ложные сведения о выполнении государственной программы. По вине подозреваемого психологическую помощь не получили 1 300 ветеранов и воинов АТО из Одесской области", - сообщили в прокуратуре. Депутата подозревают в завладении чужим имуществом (ст. 190 УК Украины) и служебном подлоге (ст 366 УК Украины). Прокуратура также подала иск, требуя, чтобы мужчина возместил всю сумму нанесенного ущерба.

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Стоит отметить, что в течение 2017-2018 годов аналогичные подозрения предъявили руководителям 8 реабилитационных центров в Харьковской, Тернопольской, Волынской и Киевской областях. Общая сумма ущерба, причиненного их действиями, составляет почти 10 млн гривен. Обвинительные акты в отношении всех них направили в суд.

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Одесса, Суд, Депутат, Кража, Ветераны, Нарушение, Центр, Реабилитация, Регион, Воин, АТО.
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